Новосибирской области дадут 4 млрд на дороги

Новосибирской области дадут 4 млрд на дороги

Вчера, 23:08ОбществоPhoto: pixabay.com
Госбюджет выделит Новосибирской области 4 млрд рублей на ремонт дорог.

Депутат Госдумы от региона Александр Жуков рассказал, что Новосибирская область получит 4 млрд на строительство дорог и мостов.

Средства будут освоены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет infox.ru.

При этом на работы по созданию автодороги к Многофункциональной ледовой арене в наступающем году потратят 0,6 млрд рублей, а в 2022 — еще 0,59 млрд. Также будут созданы другие дороги, пролегающие рядом с ледовым спортивным комплексом.

Что касается дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», то за три года на ее реконструкцию будет выделено более 0,6 млрд.

Кроме этих двух проектов будет восстановлен и построен ряд других важных автодорог.

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