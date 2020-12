Новосибирской области дадут 4 млрд на дороги

Госбюджет выделит Новосибирской области 4 млрд рублей на ремонт дорог.

Депутат Госдумы от региона Александр Жуков рассказал, что Новосибирская область получит 4 млрд на строительство дорог и мостов. Средства будут освоены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет infox.ru. При этом на работы по созданию автодороги к Многофункциональной ледовой арене в наступающем году потратят 0,6 млрд рублей, а в 2022 — еще 0,59 млрд. Также будут созданы другие дороги, пролегающие рядом с ледовым спортивным комплексом. Что касается дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», то за три года на ее реконструкцию будет выделено более 0,6 млрд. Кроме этих двух проектов будет восстановлен и построен ряд других важных автодорог.

