Новосибирской области дадут 4 млрд на дороги

При этом на работы по созданию автодороги к Многофункциональной ледовой арене в наступающем году потратят 0,6 млрд рублей, а в 2022 — еще 0,59 млрд. Также будут созданы другие дороги, пролегающие рядом с ледовым спортивным комплексом.