Дегтярев распорядился разработать систему льгот для компаний МСБ Хабаровского края

По этой причине в будущем году планируется ввод пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, налогу на транспорт, налогу на имущество в отношении видов деятельности, на которых пандемия продолжает сказываться негативно. Михаил Дегтярев поручил подготовку соответствующего законопроекта за январь 2021 года. Кроме этого, с начала года для компаний сегмента МСБ начнет действовать «инвестиционный налоговый вычет». Предположительно, это решение будет способствовать обновлению основных средств на предприятиях. Также с начала будущего года начнет действовать законопроект, которым предусматривается понижение порогов инвестиций для выделения участков земли без торгов.