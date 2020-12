Дегтярев распорядился разработать систему льгот для компаний МСБ Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил разработку пакета налоговых льгот для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в эпидемию. Об этом он рассказал, выступая с ежегодным инвестиционным посланием.

По замечанию главы региона, в уходящем году инвестиционный рейтинг края упал до 63-го места. Но всего двумя годами ранее регион входил в топ-20 лучших по стране, сообщает Khabkrai.ru. «Для достижения национальных целей и улучшения показателей развития требуется привлекать предпринимательский потенциал, увеличивать частные инвестиции, обновлять предприятия. В настоящее время доверие бизнес-сообщества к власти подорвано. Часто реальная поддержка по инвестпроектам отсутствует, только формальные отписки и бездействие», — сказал Дегтярев. Михаил Дегтярев призвал к «фундаментальной перестройке», к тому, чтобы сделать режим «дружелюбия» важнейшим принципом работы с инвесторами, предприятиями малого и среднего бизнеса. По его поручению экономический блок в начале будущего года проведет аудит партнерства с инвесторами. В планах — сформировать режим одного окна и создать комфортные в использовании электронные сервисы. Врио губернатора также подчеркнул, что пандемия коронавируса стала для компаний сложным испытанием. Но благодаря мерам поддержки удалось избежать экономического спада в регионе, массовых увольнений персонала. При этом некоторые предприятия сферы услуг, туристической отрасли, сферы досуга, перевозок все же работают в режиме пониженной активности. По этой причине в будущем году планируется ввод пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, налогу на транспорт, налогу на имущество в отношении видов деятельности, на которых пандемия продолжает сказываться негативно. Михаил Дегтярев поручил подготовку соответствующего законопроекта за январь 2021 года. Кроме этого, с начала года для компаний сегмента МСБ начнет действовать «инвестиционный налоговый вычет». Предположительно, это решение будет способствовать обновлению основных средств на предприятиях. Также с начала будущего года начнет действовать законопроект, которым предусматривается понижение порогов инвестиций для выделения участков земли без торгов. Весной в регионе планируют внедрить систему «региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК). Благодаря этому инвесторы получат инфраструктурную поддержку. В настоящее время в Хабаровском крае функционируют три территории опережающего социально-экономического развития. Заключено более 70 соглашений о партнерстве. В целом в инвестпортфель региона входит более 300 проектов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter