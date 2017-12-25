Во время каникул МЧС Башкирии будет работать в усиленном режиме

По данным МЧС количество несчастных случаев увеличивается во время затяжных каникул.

В уходящем году за период с 31 декабря по 10 января в регионе произошло 118 пожаров, в которых погибло 20 человек. Всего же за год в Башкирии произошло почти четыре тысячи возгораний, в которых травмы получили 253 человека, 224 погибли. На время праздников силы и средства ведомства будут работать в усиленном режиме.