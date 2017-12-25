Во время каникул МЧС Башкирии будет работать в усиленном режиме
Сегодня, 14:33ОбществоКонстантин КлимовФото: Интерфакс
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным МЧС количество несчастных случаев увеличивается во время затяжных каникул.
Заместитель начальника управления МЧС по республике Башкортостан Эдуард Идрисов призвал жителей региона быть внимательнее во время новогодних каникул.
По данным, озвученным на пресс-конференции, ежегодно во время новогодних праздников увеличивается количество несчастных случаев, в том числе пожаров.
В уходящем году за период с 31 декабря по 10 января в регионе произошло 118 пожаров, в которых погибло 20 человек. Всего же за год в Башкирии произошло почти четыре тысячи возгораний, в которых травмы получили 253 человека, 224 погибли. На время праздников силы и средства ведомства будут работать в усиленном режиме.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей