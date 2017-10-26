В Башкирии дети-герои получили медали МЧС России

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Ребята получили медали "За спасение на водах" и "Содружество во имя спасения".
В Главном управлении МЧС по республике прошла церемония награждения лауреатов Регионального этапа IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасению людей «Созвездие мужества», сообщили в пресс-службе ведомства.
Награды получили 11-летний Ярослав Адоньев, который спас малышку, выпавшую из окна и 14-летний Ильфат Галин, который спас папу посреди реки Инзер.
Также награды получили специалисты в самых разнообразных разделах и номинациях.
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