Власти Псковской области объявили о продлении ограничительных мер в связи с COVID-19

Власти Псковской области объявили о продлении ограничительных мер в связи с COVID-19

Вчера, 16:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Властями Псковской области принято решение о продлении до 6 декабря ограничительных мер, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на руководителя правового управления областной администрации Наталью Волкову, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона по профилактике распространения COVID-19. И сейчас жители области старше 65 лет и имеющие хронические заболеваниями обязаны находиться на самоизоляции до 6 декабря.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, всеми руководителями органов государственной власти региона и местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений и предприятий должна оказываться помощь для перехода работающих беременных женщин на режим самоизоляции, если они сами примут такое решение. У них есть возможность перейти на работу в дистанционном режиме либо отправиться в отпуск с сохранением зарплаты.

Также властями дана рекомендация всем работодателям не командировать направлять своих работников в другие регионы и за пределы страны.

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