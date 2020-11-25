Власти Псковской области объявили о продлении ограничительных мер в связи с COVID-19

По словам губернатора Михаила Ведерникова, всеми руководителями органов государственной власти региона и местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений и предприятий должна оказываться помощь для перехода работающих беременных женщин на режим самоизоляции, если они сами примут такое решение. У них есть возможность перейти на работу в дистанционном режиме либо отправиться в отпуск с сохранением зарплаты.