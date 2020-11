В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 13 581 человека. Суточный прирост составил 135 пациентов, сообщили в региональном Минздраве.

Также за прошедший день 98 человек выздоровели от коронавируса. Общее число выписанных пациентов составило 11 716 человек. На данный момент неизвестно, сколько людей за минувшие сутки заболели внебольничной пневмонией. Напомним, накануне внебольничная пневмония выявлена у 411 человек. Из медучреждений по выздоровлению выписали 416 пациентов.

