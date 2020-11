Минздрав Башкирии назвал районы, где больше всего заболевших коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки 135 человек заразились коронавирусом. Стало известно, в каких городах и районах республики наиболее активно распространяется болезнь.

Так, за минувшие сутки больше всего человек заразились в Уфе – 31 человек. На одного меньше заболевшего в Туймазинском районе. В городе Кумертау 17 подтвержденных случаев. По девять человек – в городах Октябрьском и Салавате. В Мелеузовском районе на одного меньше. Всего шесть заболевших в Белебеевском районе, пять в Бирском и по четыре человека в Альшеевском и Бакалинском районах. По два подтвержденных случаев в Миякинском и Чишминском районах республики. По одному заболевшему в Архангельском, Аскинском, Баймакском, Ермекеевском, Ишимбайском, Мишкинском, Шаранском районах и в городе Стерлитамак.

