Минздрав Башкирии назвал районы, где больше всего заболевших коронавирусом

Так, за минувшие сутки больше всего человек заразились в Уфе – 31 человек. На одного меньше заболевшего в Туймазинском районе. В городе Кумертау 17 подтвержденных случаев. По девять человек – в городах Октябрьском и Салавате. В Мелеузовском районе на одного меньше.