Медик рассказала об опасном синдроме коронавируса, который приводит к смерти

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова врача-сомнолога, ведущей направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарьи Лебедевой, у людей с избыточным весом, заболевших коронавирусом, может оказаться опасное нарушение сна – синдром апноэ с остановками дыхания.
У таких пациентов больше риск попасть в реанимацию, если они не пройдут терапию с участием респираторной поддержки. Поскольку даже при пребывании в обычной палате им могут понадобиться кислородные маски.
Поэтому зачастую именно пациенты с избыточным весом не могу выздороветь после ИВЛ и умирают.