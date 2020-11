Медик рассказала об опасном синдроме коронавируса, который приводит к смерти

По мнению медика, лишний вес при заболевании COVID-19 может стать одной из причин попадания в реанимацию.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова врача-сомнолога, ведущей направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарьи Лебедевой, у людей с избыточным весом, заболевших коронавирусом, может оказаться опасное нарушение сна – синдром апноэ с остановками дыхания. У таких пациентов больше риск попасть в реанимацию, если они не пройдут терапию с участием респираторной поддержки. Поскольку даже при пребывании в обычной палате им могут понадобиться кислородные маски. Поэтому зачастую именно пациенты с избыточным весом не могу выздороветь после ИВЛ и умирают.

