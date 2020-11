«Единая Россия» предложила выделить жертвам теракта в Беслане дополнительные средства

Днем ранее в Госдуме состоялось второе чтение бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года. Важной социально ориентированной поправкой, внесенной в проект бюджета, стало предложение партии «Единая Россия» о дополнительных мерах поддержки пострадавшим в результате теракта в Беслане.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, депутат Зураб Макиев предложил попросить президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу об оказании помощи людям, которые пострадали в ходе теракта в Беслане. Лидер страны одобрил эту меру. Об этом пишет newstracker.ru. Правительство и депутаты проработали данную инициативу. На программу дополнительной помощи пострадавшим в бесланском теракте федеральный бюджет выделит более 125 миллионов рублей. Инцидент произошел 1 сентября 2004 года. Террористы захватили среднюю школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия). В здании находилось более 1100 человек, большинство из которых - дети. В ночь на 4 сентября силовики провели операцию по ликвидации террористов. Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей. Многие люди получили инвалидность, некоторые до сих пор нуждаются в дорогостоящем лечении – именно они и должны получить адресную помощь из бюджета. Всего же ко второму чтению бюджета поступило около тысячи поправок. Проект бюджета РФ проработан очень плотно. Удалось принять 600 поправок в бюджет, благодаря которым произошло перераспределение более триллиона рублей. На реализацию общенационального плана по восстановлению российской экономики направлено 640 миллиардов рублей. 421 миллиард из них будет потрачен на поддержку отраслей, которые пострадали от пандемии. Другой крупной статьей, по которой произошло перераспределение, стало снижение ипотечных ставок - на это будет выделено 23 миллиарда рублей. По данным сайта ER.ru, около 650 миллиардов рублей были перераспределены в рамках нацпроектов, которые должны принимать во внимание национальные цели на 2030 год, озвученные в плане главы государства. Средства планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, социальные выплаты в регионах и так далее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter