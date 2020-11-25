«Единая Россия» предложила выделить жертвам теракта в Беслане дополнительные средства

Инцидент произошел 1 сентября 2004 года. Террористы захватили среднюю школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия). В здании находилось более 1100 человек, большинство из которых - дети. В ночь на 4 сентября силовики провели операцию по ликвидации террористов. Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей. Многие люди получили инвалидность, некоторые до сих пор нуждаются в дорогостоящем лечении – именно они и должны получить адресную помощь из бюджета.