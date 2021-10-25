В Башкирии за неделю новых COVID-ограничений Роспотребнадзор составил 45 протоколов

По данным на 25 октября ведомство проверило 1183 объекта, 233 из них получили предписания о проведении дополнительных противоэпидемиологических мероприятий, сообщили на Оперативке в правительстве Башкирии.

Сегодня, 25 октября на оперативке в правительстве Башкирии обсуждали контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в условиях распространения COVID-19. Замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина отчиталась о проделанной работе. Так, за неделю сотрудники Роспотребнадзора составили 45 административных протоколов за нарушение антиковидных требований после проверки 1183 объектов торговли. Санкции за эти нарушения предусматривают штраф 500 тысяч рублей или же приостановка работы на 90 суток. 233 предпринимателя получили предписания исправить нарушения.

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