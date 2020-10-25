В Уфе несколько часов напряженно искали 10-летнего ребенка

В Уфе несколько часов напряженно искали 10-летнего ребенка

Вчера, 13:10ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Юный житель Дёмского района Уфы пропал из дома и долго не выходил на связь.

Сегодня, 25 октября, утром стали известны детали поисковой операции, которая накануне вечером развернулась операция по поиску пропавшего 10-летнего Альберта Р. Подробности сообщили волонтеры поисковой группы "Лизы Алерт".

По уточненным данным, мальчуган ушел из дома гулять с друзьями и не вернулся домой в условленное время. Встревоженные родители обратились в полицию и к волонтерам.

Поиски продолжались несколько часов, в итоге Альберт был найден живым и здоровым. Детали его исчезновения не раскрываются.

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