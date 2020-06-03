В Башкирии снова начали искать семью пропавших Мазовых на водных объектах

Начальник аварийно-спасательной службы в Башкирии Владимир Темяшев сообщил, что в республике возобновлены поиски Артема Мазова и его сыновей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи.

Темяшев сообщил, что поиски возобновлены по распоряжению Следственного комитета. Он отметил, что по сути искать пропавших в водоемах начали сразу же, как только начала спадать вода. В поисках участвуют спасатели республиканской и городской службы.

Напомним, Артем Мазов исчез со своими сыновьями – с Ильей и Вячелавом в конце октября 201 года. В этот день он сообщил Эльмире, что собирается на прогулку. Было много разных версий и ориентиров для поиска, но пока ни одна не подтвердилась.