В Уфе нашли пропавшую 12-летнюю девочку

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К счастью, она жива и здорова.
Напомним, ранее волонтеры группы поиска детей, сотрудники МВД по РБ объявили о поиске пропавшей девочки. Элину Сальмьянову из Уфы искали почти сутки. Где она провела все это время, неизвестно. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
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