В Уфе нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Напомним, ранее волонтеры группы поиска детей, сотрудники МВД по РБ объявили о поиске пропавшей девочки. Элину Сальмьянову из Уфы искали почти сутки. Где она провела все это время, неизвестно. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.