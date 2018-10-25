В Уфе ищут 12-летнюю Элину Салимьянову

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12-летняя Салимьянова Элина пропала 24 октября, сообщили в РОО «Поиск детей».
Приметы девочки: рост 168 см., волосы средней длины темные, собраны в хвост, глаза светлые.
Была одета в темно-синюю теплую куртку с капюшоном, голубую шапку и черные джинсы.
Если вы обладаете какой-либо информацией о её местонахождении, обратитесь по телефонам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"
8-927-969-89-19 дополнительный +7 927 941-65-11.
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