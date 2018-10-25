В Башкирии пройдет фестиваль швейцарского кино

Накануне, 24 октября, в Доме Республики в Уфе состоялась встреча врио главы республики Радия Хабирова с делегацией Швейцарской Конфедерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в РФ Ивом Россье. Как выяснилось, у сторон есть немало общих тем для обсуждения, и вщаимоотношения строятся достаточно давно.

Год назад состоялась презентация Башкирии в посольстве Швейцарии. Делегация Союза торговых палат Швейцария – страны СНГ посетила затем Башкирию.

- Всё это хорошие примеры, но, конечно, хотелось бы, чтобы этих примеров было больше, учитывая наш с вами огромный потенциал. – отметил на встрече Радий Хабиров.

По его словам, в сотрудничестве со Швейцарией заинтересованы Институт нефтехимпереработки республики и «Башгипронефтехим», имеющие проекты в области создания новых нефтехимических продуктов. Также готова к совместной работе «Башкирская содовая компания». УГНТУ разработал ряд уникальных технологий - например, создание керамических покрытий для деталей из алюминиевых, титановых сплавов.

- Надеюсь, что товарооборот между Башкортостаном и Швейцарией, который в прошлом году сократился на 14 процентов и составил скромные 15 млн долларов, в ближайшие годы удастся нарастить, - высказал надежду руководитель Башкирии и предложил провести в Уфе фестиваль швейцарского кино.

Посол Швейцарии в России Ив Россье поздравил Радия Хабирова с назначением на новую должность и пожелал успехов в работе.

Говоря о взаимоотношениях Башкирии и Швейцарии, помимо экономики и творчества, он вспомнил также и об авиакатастрофе над Боденским озером, происшедшей в июле 2002 года и до сих пор болью отдающейся в сердцах.

Говоря об экономике, министр экономического развития РБ Сергей Новиков сообщил, что в Башкирии успешно действуют шесть предприятий, созданных при участии капитала из Швейцарии. В Абзелиловском районе реализуется крупный инвестпроект компании Omya Group по созданию предприятия по добыче мрамора с объёмом инвестиций порядка 250 млн рублей. Перспективными направлениями сотрудничества также являются фармацевтическая, пищевая промышленность.

Ив Россье подчеркнул, что главная цель визита делегации – развитие инвестиционного сотрудничества. При этом он поддержал идею провести в Уфе фестиваль швейцарского кино, отметив, что обязательно обсудит этот вопрос с федеральным ведомством по культуре.