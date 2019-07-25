Депутаты могут продлить срок действия лицензии на хранение охотничьего оружия

В разработке инициативного законопроекта были задействованы три профильных комитета Госдумы. В частности, авторами выступили Владислав Резник, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн, Дмитрий Перминов, Фарит Ганиев, Иван Квитка, сообщает издание «Новые известия».

Ранее представители охотничьих сообществ страны просили законодателей о смягчении финансового и административного давления. Так, изменения планируется внести в статью 13 Федерального закона «Об оружии».

Нововведения будут распространяться на разрешение хранения и ношения охотничьего оружия. Предлагается продлить срок действия документа с 5 до 15 лет. Кроме того, законодатели предлагают на аналогичные сроки продлить действие медицинских заключений.

Законодатели полагают, что нововведения также снизят траты на административные процедуры и облегчат жизнь охотников. Сегодня некоторые ситуации доходят до абсурда. Так, на разовую процедуру перерегистрации ружья необходимо вложить больше средств, чем стоит само ружье. Иногда охотникам приходится даже продавать из-за этого оружие.

Хуже приходится только жителям отдаленных населенных пунктов, которые до административного центра могут добраться только при помощи вертолета. Поэтому для них переоформление документов каждые пять лет доставляет огромный дискомфорт, связанный с профессиональной деятельностью.

Биолог-охотовед, президент «Росохотрыболовсоюза» Татьяна Арамилева отметила, что предлагаемый закон будет соответствовать новым нормам на владение охотничьим ружьем. Ранее данные поправки были внесены в федеральное законодательство об оружии. В частности, инициатива ослабит давление на ту категорию граждан, для которых охота является ключевым источником заработка и пропитания. Современное положение дел может, по ее словам, спровоцировать случаи браконьерства и прочих нарушений законодательства, касающихся просрочки разрешений.

Отмечается, что поправки в законе не несут дополнительной нагрузки на сотрудников правоохранительных органов. Все их полномочия по вопросу контроля оборота оружия останутся в силе. В некоторых моментах нагрузка даже снизится.

Охотник и общественный деятель Сергей Ястржембский отметил, что совершенствование закона об охотничьем оружии потребует от депутатов комплексного и всеобъемлющего подхода. Он уверен, что срок замены разрешения в 15 лет полностью целесообразен.