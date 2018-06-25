В Уфе сотрудника службы безопасности МВД задержали за вымогательство

Как стало известно Медиакорсети от источников, близких к следствию, оперативники задержали полицейского за вымогательство. В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее в социальных сетях журналист, блогер Стас Михайлов опубликовал информацию, что старшего оперуполномоченного МВД по РБ Константина Б. задержали за вымогательство. С ним были задержаны и его гражданские подельники.

- Пользуясь служебным положением, Константин Б. выдал своим подельникам, гражданским лицам, удостоверения уволенных сотрудников МВД. Используя полномочия, злоумышленники отняли у уфимца мобильный телефон и 50 000 рублей и потребовали еще 50 000 рублей "за беспокойство".

Задержанный делил кабинет с заместителем начальника УСБ МВД по РБ, а жена Константина Б. служит в звании мл.лейтенанта в ГИБДД РБ, - сообщил в Facebook Михайлов.