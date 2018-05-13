В Башкирии полицейские задержали вымогателей

Как стало известно представителям правоохранительных органов, между небольшой компанией молодых мужчин вспыхнула ссора около кафе в селе Туймазы. Молодые люди сначала попытались решить конфликт кулаками, но один из них решил его с помощью пистолета. Таким образом, 30 –летний житель Уфы ранил своего обидчика в ногу.

После случившегося стрелявший начал требовать у других своих знакомых, которые стали свидетелями этого происшествия, чтобы те решили вопрос с грозящей ему уголовной ответственностью. Он предлагал продать принадлежащий им «Лексус» и подкупить пострадавшего. После чего сел на дорогую машину и уехал.

Через пару дней от него к владельцам иномарки пришел 28-летний парень и потребовал 150 тысяч рублей. Иначе, по его словам, машина будет сожжена.

После этого, автовладелец обратился в участок полиции и написал заявление о вымогательстве. Сотрудникам правоохранительных органов в ходе заранее спланированной операции удалось задержать вымогателей. Один из них оказался ранее судим за покушение на убийство и за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.