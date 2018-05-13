В Башкирии полицейские задержали вымогателей

Ими оказались две мужчины - жители Уфы и Гафурийского района. Они пытались вымогать деньги у знакомых с Аургазинского района.
Как стало известно представителям правоохранительных органов, между небольшой компанией молодых мужчин вспыхнула ссора около кафе в селе Туймазы. Молодые люди сначала попытались решить конфликт кулаками, но один из них решил его с помощью пистолета. Таким образом, 30 –летний житель Уфы ранил своего обидчика в ногу.
После случившегося стрелявший начал требовать у других своих знакомых, которые стали свидетелями этого происшествия, чтобы те решили вопрос с грозящей ему уголовной ответственностью. Он предлагал продать принадлежащий им «Лексус» и подкупить пострадавшего. После чего сел на дорогую машину и уехал.
Через пару дней от него к владельцам иномарки пришел 28-летний парень и потребовал 150 тысяч рублей. Иначе, по его словам, машина будет сожжена.
После этого, автовладелец обратился в участок полиции и написал заявление о вымогательстве. Сотрудникам правоохранительных органов в ходе заранее спланированной операции удалось задержать вымогателей. Один из них оказался ранее судим за покушение на убийство и за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о вымогательстве и о причинении телесных повреждений.