В аэропорту «Уфа» задержали девушку с экстремистской литературой

23-летняя жительница села Киргиз-Мияки была задержана во время досмотра рейса из Стамбула с книгой религиозного характера, которая запрещена к ввозу в Россию, сообщили в пресс-службе таможни республики. О том, что книга запрещена, девушка не знала.