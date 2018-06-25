В аэропорту «Уфа» задержали девушку с экстремистской литературой
Сегодня, 14:35ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Книгу изъяли, на девушку возбуждено административное дело.
23-летняя жительница села Киргиз-Мияки была задержана во время досмотра рейса из Стамбула с книгой религиозного характера, которая запрещена к ввозу в Россию, сообщили в пресс-службе таможни республики. О том, что книга запрещена, девушка не знала.
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Пассажирка пояснила, что книгу ей подарила бабушка для чтения молитв. Книгу изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков. На девушку возбуждено административное дело.
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