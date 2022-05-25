Стабилизация политической системы признана одним из 20 главных событий России

Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». В рамках проекта одним из достижений последних двадцати лет назвали стабилизацию политической системы в стране.

Мало кто из молодежи может исчерпывающе ответить, почему, например, в 2004 году в России были отменены прямые выборы губернаторов. Мало кто помнит: поводом для столь острого решения стал теракт в Беслане. За несколько недель до трагедии федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов, в частности, школ. Власти также требовали проводить сплошные досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах приграничной зоны и перевести личный состав РОВД на усиленный режим несения службы. Но 1 сентября на злополучной линейке в школе № 1 потерпевшие видели лишь одного милиционера — инспектора по делам несовершеннолетних. По правилам, упомянутым в докладе сенатора Торшина, на месте теракта должен был еще как минимум дежурить экипаж ДПС. Но он по указанию неустановленного должностного лица направился на федеральную трассу «Кавказ» сопровождать кортеж главы республики. В России 90-х — начала 2000-х губернаторы и мэры нередко ломались под грузом ответственности за благополучие вверенного им региона. Это не могло не отразиться на качестве жизни людей. Бесконечные забастовки, блокирование железных дорог, протесты, голодовки — и все по причине задержек зарплаты, отключения отопления. Разрешать конфликты в регионах руководству страны приходилось, что называется, в ручном режиме. Кажется, что стабильность политической системы и минимальное влияние внешних условий на суверенную экономику, свобода выбора и сохранение демократических ценностей давно стало чем-то само собой разумеющимся. Но, как доказано историей, борьба за образ жизни и ценности продолжается. Это сложный путь, который Россия продолжает проходить в общественном консенсусе, сохраняя свою культурную идентичность.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter