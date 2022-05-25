Стабилизация политической системы признана одним из 20 главных событий России

Стабилизация политической системы признана одним из 20 главных событий России
Стабилизация политической системы признана одним из 20 главных событий России
Вчера, 20:47Общество
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». В рамках проекта одним из достижений последних двадцати лет назвали стабилизацию политической системы в стране.

Мало кто из молодежи может исчерпывающе ответить, почему, например, в 2004 году в России были отменены прямые выборы губернаторов. Мало кто помнит: поводом для столь острого решения стал теракт в Беслане. За несколько недель до трагедии федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов, в частности, школ. Власти также требовали проводить сплошные досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах приграничной зоны и перевести личный состав РОВД на усиленный режим несения службы. Но 1 сентября на злополучной линейке в школе № 1 потерпевшие видели лишь одного милиционера — инспектора по делам несовершеннолетних. По правилам, упомянутым в докладе сенатора Торшина, на месте теракта должен был еще как минимум дежурить экипаж ДПС. Но он по указанию неустановленного должностного лица направился на федеральную трассу «Кавказ» сопровождать кортеж главы республики.

В России 90-х — начала 2000-х губернаторы и мэры нередко ломались под грузом ответственности за благополучие вверенного им региона. Это не могло не отразиться на качестве жизни людей. Бесконечные забастовки, блокирование железных дорог, протесты, голодовки — и все по причине задержек зарплаты, отключения отопления. Разрешать конфликты в регионах руководству страны приходилось, что называется, в ручном режиме.

Кажется, что стабильность политической системы и минимальное влияние внешних условий на суверенную экономику, свобода выбора и сохранение демократических ценностей давно стало чем-то само собой разумеющимся. Но, как доказано историей, борьба за образ жизни и ценности продолжается. Это сложный путь, который Россия продолжает проходить в общественном консенсусе, сохраняя свою культурную идентичность.

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