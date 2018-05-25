В Башкирии на Нугушском водохранилище все-таки разрешили рыбалку

По словам члена регионального штаба ОНФ в РБ Светланы Халфиной, в ОНФ долго пытались выяснить причину запрета рыбалки.

- Специалисты пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, которые занимаются исследованиями водных объектов Башкирии, на запрос о причинах запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище ответили, что им не удалось установить, на основании чего был введен данный запрет.

Более того, ограничения были введены Минсельхозом РФ на территории, на которой у ведомства нет полномочий на введение подобного рода запрета. На экспертном совещании с участием всех заинтересованных сторон, которое прошло в исполкоме Народного фронта в Москве, запрет на рыбалку на Нугуше был признан технической ошибкой. А цена данной ошибки в том, что и туристы, сидящие на берегу с удочкой, и жители прибрежных населенных пунктов, автоматически становились нарушителями закона.

Их недовольство вполне объяснимо. Сейчас это недоразумение уже позади. Вместе с экспертной группой мы выедем в село Нугуш и проинформируем местных жителей о том, что отныне они могут возвращаться к традиционному промыслу и ловить рыбу на берегу любимого водоема», - цитирует слова Халфиной ИА Башинформ.

Директор национального парка «Башкирия» (Нугушское водохранилище расположено на его территории) Владимир Кузнецов убежден, что рыбалка должна быть.

- Рыбная ловля на территории национального парка не противоречит его целям и задачам. Никто не может нам объяснить, на основании чего и по чьей инициативе был введён запрет на Нугушском водохранилище. Как природоохранная организация, мы понимаем, что определенная польза от кратковременного запрета может быть, но не круглый год.

Учитывая техногенную особенность водоёма и ежесезонный сброс воды, мы считаем, что рыбалка должна быть. Пока мы наблюдаем негативные последствия ее отсутствия, а именно уменьшение количества посетителей национального парка. Сейчас мы принимаем меры для отмены запрета.