Партия Пенсионеров собирается участвовать в выборах в Госдуму

Партия Пенсионеров собирается участвовать в выборах в Госдуму

25 февраля , 20:44Общество
Партия пенсионеров намерена баллотироваться на сентябрьских выборах в Госдуму. Ее основные предвыборные положения — ликвидация Пенсионного фонда России и отмена ЕГЭ.

Такое решение было озвучено на всероссийской конференции «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений», сообщает nashgorod.ru. Председатель Центрального совета партии Владимир Бураков высказал позицию, что социальные статьи расходов для текущей экономики страны — «удавка», и эту парадигму необходимо изменить. Он добавил, что уровень качества жизни миллионов жителей России не соответствует ее природным и человеческим богатствам.

Партия пенсионеров намерена бороться с социальной несправедливостью и бедностью населения, с этой целью она готовится к выборам в сентябре 2020 года.

Татьяна Богданова, предправления регионального отделения Партии пенсионеров в Нижегородской области, заявила, что борьба с возрастной дискриминацией и неравенством прав пенсионеров необходима. Она также обратила внимание на то, что государство должно заниматься цифровым образованием старшего поколения и инвалидов: повышать компьютерную грамотность, предоставлять доступ к современным технологиям. По словам Богдановой, пенсионеры должны иметь голос в принятии решений и равные возможности вне зависимости от региона.

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