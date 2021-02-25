Партия Пенсионеров собирается участвовать в выборах в Госдуму

Татьяна Богданова, предправления регионального отделения Партии пенсионеров в Нижегородской области, заявила, что борьба с возрастной дискриминацией и неравенством прав пенсионеров необходима. Она также обратила внимание на то, что государство должно заниматься цифровым образованием старшего поколения и инвалидов: повышать компьютерную грамотность, предоставлять доступ к современным технологиям. По словам Богдановой, пенсионеры должны иметь голос в принятии решений и равные возможности вне зависимости от региона.