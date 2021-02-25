Партия Пенсионеров собирается участвовать в выборах в Госдуму

Такое решение было озвучено на всероссийской конференции «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений», сообщает nashgorod.ru. Председатель Центрального совета партии Владимир Бураков высказал позицию, что социальные статьи расходов для текущей экономики страны — «удавка», и эту парадигму необходимо изменить. Он добавил, что уровень качества жизни миллионов жителей России не соответствует ее природным и человеческим богатствам.
Партия пенсионеров намерена бороться с социальной несправедливостью и бедностью населения, с этой целью она готовится к выборам в сентябре 2020 года.
Татьяна Богданова, предправления регионального отделения Партии пенсионеров в Нижегородской области, заявила, что борьба с возрастной дискриминацией и неравенством прав пенсионеров необходима. Она также обратила внимание на то, что государство должно заниматься цифровым образованием старшего поколения и инвалидов: повышать компьютерную грамотность, предоставлять доступ к современным технологиям. По словам Богдановой, пенсионеры должны иметь голос в принятии решений и равные возможности вне зависимости от региона.