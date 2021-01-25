В Башкирии в феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам

Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. Кроме того, обманутым дольщикам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м и не более одного машиноместа.