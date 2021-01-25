В Башкирии в феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам

В Башкирии в феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам

Вчера, 16:57ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Всего выплаты получат 628 человек из пяти регионов страны.

Выплаты компенсаций 628 обманутым дольщикам в пяти регионах страны начнутся в феврале. Выплаты поступят за квартиры в 14 проблемных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В частности, в сообщении указывается, что дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра.

Так, с 1 февраля выплаты начнутся в Красноярском крае (дом застройщика «Сибстройинвест» и шесть домов застройщика «ЖСК-1»), с 15 февраля — в Башкирии (ЖСК «Жилой дом по улице Молодежная в деревне Кабаково»), Омской области (ЖСК «Рубин-2», «Менделеева-46» и «Дольщик») и Ленинградской области (два дома ЖСК «Кирккоярви 1, 2»), с 22 февраля — в Краснодарском крае (дом застройщика «Эд»).

Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. Кроме того, обманутым дольщикам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м и не более одного машиноместа.

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