Специалисты рассказали об изменениях для россиян в феврале

Новые требования с февраля будут применять и к бизнесу. Так, любые требования для предпринимательства в России будут вступать в силу или в первого марта или с первого сентября, причем не ранее, чем через три месяца после официального опубликования. Такое решение позволит бизнесу лучше адаптироваться к новым правилам регулирования.