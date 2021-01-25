Специалисты рассказали об изменениях для россиян в феврале

Специалисты рассказали об изменениях для россиян в феврале

Вчера, 21:01ОбществоPhoto: pixabay.com
С февраля россиян ждут важные изменения: индексация социальных выплат и компенсаций, цензура в социальных сетях и многое другое.

По сообщению NEWS.ru, с первого февраля в России будут проиндексированы социальные выплаты и пособия. При этом уровень индексации может превысить четыре с половиной процента. Отмечается, что в первую очередь будут повышены ежемесячные выплаты, которые на данный момент получает порядка пятнадцати миллионов россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, герои России и СССР и другие лица, имеющие право на льготы.

Также с февраля на некоторые сайты станут распространяться определенные правила и нормы. Речь идет о ресурсах, которые Роскомнадзором будут признаны социальными сетями. Под эту категорию попадут сайты с посещаемостью свыше пятисот тысяч пользователей. При этом на все социальные сети будет распространяться закон о цензуре - администраторы ресурсов должны будут самостоятельно выявлять и блокировать контент, запрещенный на территории Российской Федерации.

Новые требования с февраля будут применять и к бизнесу. Так, любые требования для предпринимательства в России будут вступать в силу или в первого марта или с первого сентября, причем не ранее, чем через три месяца после официального опубликования. Такое решение позволит бизнесу лучше адаптироваться к новым правилам регулирования.

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