Оттепель стала причиной закрытия в Перми всех ледовых городков

Оттепель стала причиной закрытия в Перми всех ледовых городков

Вчера, 23:46ОбществоPhoto: pixabay.com
Аномальное потепление, пришедшее в Пермский край, стало причиной закрытия всех ледовых городков.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на информацию пресс-службы горадминистрации, в течение этой недели температура воздуха в Пермском крае окажется выше нормы на восемь градусов, поднимаясь до плюс двух.

Ледовые городки будут закрыты, пока не понизится до «зимней» температура воздуха. В частности, пришлось закрыть городки в таких местах, как сад имени Миндовского, парк «Счастье есть» и в других. Кроме того, ограничили вход на выставку под открытым небом, которая проходит в под эгидой Кубка России «Зимний вернисаж» на эспланаде столицы региона.

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