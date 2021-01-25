Оттепель стала причиной закрытия в Перми всех ледовых городков

Ледовые городки будут закрыты, пока не понизится до «зимней» температура воздуха. В частности, пришлось закрыть городки в таких местах, как сад имени Миндовского, парк «Счастье есть» и в других. Кроме того, ограничили вход на выставку под открытым небом, которая проходит в под эгидой Кубка России «Зимний вернисаж» на эспланаде столицы региона.