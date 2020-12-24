В России подготовили постановление о выплатах медикам в праздники

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает помощь больным COVID-19. Речь идет о медиках, социальных работниках, военнослужащих, том числе летчиках, занимающихся эвакуацией больных, сотрудниках МЧС, ФСИН и прочих госструктур. Им полагаются ежемесячные выплаты с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года за каждую рабочую смену.