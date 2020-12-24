В России подготовили постановление о выплатах медикам в праздники

В России подготовили постановление о выплатах медикам в праздники

Вчера, 18:46ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Размеры дополнительных выплат будут удвоены.

Правительство подготовило постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

— Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление, — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 декабря.

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает помощь больным COVID-19. Речь идет о медиках, социальных работниках, военнослужащих, том числе летчиках, занимающихся эвакуацией больных, сотрудниках МЧС, ФСИН и прочих госструктур. Им полагаются ежемесячные выплаты с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года за каждую рабочую смену.

Медики за каждую смену будут получать 2430 руб., медсестры и фельдшеры — 600 руб. Для медиков, работающих в стационарах, предусмотрена выплата до 3880 руб. за смену, медсестрам — 2430 руб., младшему медперсоналу, водителям машин скорой помощи и членам экипажей воздушных судов санавиациии — по 1215 руб.

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