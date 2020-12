С нового года в Башкирии изменится схема выплат на детей от 3 до 7 лет

В студии Business FM Уфа министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова рассказала о нововведениях в системе выплат.

С 1 января семьи с детьми от 3 до 7 лет смогут получить пособия выше нынешних. Ленара Иванова сообщила, что сейчас граждане получают половину прожиточного минимума, то есть примерно пять тысяч рублей. С нового года семьи, находящиеся на пороге бедности даже с учётом «коронавирусных выплат» (доход ниже прожиточного минимума), могут рассчитывать выплату в 10 тысяч рублей. По словам министра, пока новых мер поддержки от государства не будет. Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал новогодние выплаты для семей с детьми от 3 до 8 лет. На каждого ребёнка к празднику придёт по пять тысяч рублей.

