В Башкирии 48% медиков заявили об эмоциональном выгорании и усталости

Профсоюз медиков Башкирии провел опрос, чтобы оценить физическое и моральное состояние врачей. Рассказали о своем самочувствии около 700 респондентов.

Выяснилось, что 48% медиков оценивают свое состояние ниже удовлетворительное, испытывают эмоциональное выгорание и усталость. 16% опрошенных отметили, что у них фактически нет сил. Лишь 5% опрошенных оценили свое состояние как «бодрое». Более 55% респондентов считают, что сейчас им необходимо оздоровление и реабилитация. Мечтают об отдыхе 32% врачей. Еще 34,7% опрошенных уверены, что необходимо повышать престиж профессии и моральных дух, а 25,7% врачей попросили психологическую поддержку. — Поддержать работоспособность уставших и «выгорающих» медиков необходимо уже сейчас. Где-то профсоюз организует посещение бассейнов, фитнес-центров, но в ответ часто слышим от медиков «нет времени, некогда». Способствует разгрузке медиков и помощь волонтеров, дополнительный автотранспорт для обслуживания вызовов, льготное такси, чтобы быстрее добраться домой. Важно также и доброе слово поддержки, — отмечает председатель профсоюза медиков Рауль Халфин.

