В Башкирии 48% медиков заявили об эмоциональном выгорании и усталости

— Поддержать работоспособность уставших и «выгорающих» медиков необходимо уже сейчас. Где-то профсоюз организует посещение бассейнов, фитнес-центров, но в ответ часто слышим от медиков «нет времени, некогда». Способствует разгрузке медиков и помощь волонтеров, дополнительный автотранспорт для обслуживания вызовов, льготное такси, чтобы быстрее добраться домой. Важно также и доброе слово поддержки, — отмечает председатель профсоюза медиков Рауль Халфин.