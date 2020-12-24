В Башкирии 48% медиков заявили об эмоциональном выгорании и усталости

В Башкирии 48% медиков заявили об эмоциональном выгорании и усталости

Вчера, 15:40ОбществоКарина МамаеваPhoto: Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения
Профсоюз медиков Башкирии провел опрос, чтобы оценить физическое и моральное состояние врачей. Рассказали о своем самочувствии около 700 респондентов.

Выяснилось, что 48% медиков оценивают свое состояние ниже удовлетворительное, испытывают эмоциональное выгорание и усталость. 16% опрошенных отметили, что у них фактически нет сил. Лишь 5% опрошенных оценили свое состояние как «бодрое».

Более 55% респондентов считают, что сейчас им необходимо оздоровление и реабилитация. Мечтают об отдыхе 32% врачей. Еще 34,7% опрошенных уверены, что необходимо повышать престиж профессии и моральных дух, а 25,7% врачей попросили психологическую поддержку.

— Поддержать работоспособность уставших и «выгорающих» медиков необходимо уже сейчас. Где-то профсоюз организует посещение бассейнов, фитнес-центров, но в ответ часто слышим от медиков «нет времени, некогда». Способствует разгрузке медиков и помощь волонтеров, дополнительный автотранспорт для обслуживания вызовов, льготное такси, чтобы быстрее добраться домой. Важно также и доброе слово поддержки, — отмечает председатель профсоюза медиков Рауль Халфин.

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