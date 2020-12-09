Профсоюз медиков добился подписания коллективного договора в Аскинской ЦРБ

Профсоюз медиков добился подписания коллективного договора в Аскинской ЦРБ

Вчера, 17:24ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Аскинской центральной районной больнице, благодаря профсоюзу медиков, был подписан коллективный договор, расширяющий перечень льгот для сотрудников. Он будет действовать на протяжении пяти лет.

В частности, 70% сотрудникам добавили к основному отпуску еще 14 выходных дней за работу во вредных условиях. Также за непрерывную работу три дополнительных дня получили 40 сотрудников скорой помощи, участковых терапевтов, и других медработников.

Также в больнице сохранили надбавку за работу во вредных условиях. Сотрудники скорой помощи и приемного покоя получают 50% надбавки за работу в ночное время. Дополнительные 10% к окладу также получили уборщики кабинетов хирургического отделения.

— На администрацию больницы новый коллективный договор накладывает дополнительные финансовые обязательства, но здоровая атмосфера в коллективе, чувство социальной защищенности работников – это тот ресурс, который нельзя переоценить и посчитать в рублях, отмечает главный врач Аскинской ЦРБ Артур Галиуллин.

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