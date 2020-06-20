В Башкирии избрали нового председателя Федерации профсоюзов

Накануне, 19 июня, состоялась внеочередная конференция Федерации профсоюзов Башкирии, где её члены избрали нового председателя. На эту ответственную должность выбрали экс-руководителя регионального Росхимпрофсоюза Гузель Морошниченко.

Известно, что женщина начала свою карьеру с работы в прокуратуре Бакалинского района. Позже работала на производстве в УППО и «Томскнефти». Занималась преподавательской деятельностью. Вела трудовое право в Башкирском экономико-юридическом колледже. Работала в Госкомитете по управления Госсобственностью.