В Башкирии избрали нового председателя Федерации профсоюзов
Сегодня, 11:24ОбществоКарина МамаеваФото: Федерация профсоюзов РБ
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Об этом сообщили в пресс-службе правозащитной организации.
Накануне, 19 июня, состоялась внеочередная конференция Федерации профсоюзов Башкирии, где её члены избрали нового председателя. На эту ответственную должность выбрали экс-руководителя регионального Росхимпрофсоюза Гузель Морошниченко.
Известно, что женщина начала свою карьеру с работы в прокуратуре Бакалинского района. Позже работала на производстве в УППО и «Томскнефти». Занималась преподавательской деятельностью. Вела трудовое право в Башкирском экономико-юридическом колледже. Работала в Госкомитете по управления Госсобственностью.
Напомним, ранее председателем Федерации профсоюзов РБ являлся Марат Хусаинов. Правозащитник ушел в отставку 19 марта. Причины данного решения не уточнялись.
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