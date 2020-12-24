Следком Башкирии завёл ещё два уголовных дела на главу «Башмилк»

По версии следствия, будучи руководителем ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», Никитин скрывал денежные средства с августа по ноябрь 2019 года. Эти средства должны были покрыть задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Однако, имея долг в 23 миллиона рублей, рассчитывался с контрагентами через контролируемую стороннюю организацию.