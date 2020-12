Следком Башкирии завёл ещё два уголовных дела на главу «Башмилк»

На главу Агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина возбуждено два уголовных дела за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налоговой задолженности, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, будучи руководителем ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», Никитин скрывал денежные средства с августа по ноябрь 2019 года. Эти средства должны были покрыть задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Однако, имея долг в 23 миллиона рублей, рассчитывался с контрагентами через контролируемую стороннюю организацию. В обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, сообщили в пресс-службе ведомства. Новые факты преступления выявили в ходе рассмотрения других уголовных дел за невыплату зарплаты, мошенничество и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Теперь дела объединены в одно производство. Напомним, 4 декабря Советский районный суд Уфы отправил Александра Никитина в СИЗО. Известно, что арест действовал до 16 декабря. Ранее владелец «Башмилк» находился под домашним арестом, однако нарушал запреты — выходил из дома, а также общался по телефону с адвокатом потерпевшего по уголовному делу.

