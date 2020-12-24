Следком Башкирии завёл ещё два уголовных дела на главу «Башмилк»

Следком Башкирии завёл ещё два уголовных дела на главу «Башмилк»

Вчера, 17:42ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На главу Агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина возбуждено два уголовных дела за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налоговой задолженности, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, будучи руководителем ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», Никитин скрывал денежные средства с августа по ноябрь 2019 года. Эти средства должны были покрыть задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Однако, имея долг в 23 миллиона рублей, рассчитывался с контрагентами через контролируемую стороннюю организацию.

В обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые факты преступления выявили в ходе рассмотрения других уголовных дел за невыплату зарплаты, мошенничество и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Теперь дела объединены в одно производство.

Напомним, 4 декабря Советский районный суд Уфы отправил Александра Никитина в СИЗО. Известно, что арест действовал до 16 декабря. Ранее владелец «Башмилк» находился под домашним арестом, однако нарушал запреты — выходил из дома, а также общался по телефону с адвокатом потерпевшего по уголовному делу.

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