Глава Саратова Михаил Исаев написал на своей странице в Instagram, что у одного из членов его семьи диагностирован коронавирус.

Как сообщает RT, также мэр отметил, что болезнь его не коснулась, но в целях обеспечения безопасности окружающих он пока будет работать из дома.

