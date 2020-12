Накануне, 23 декабря, руководитель администрации города Нефтекамск Ратмир Мавлиев сообщил в социальных сетях о состоянии своего здоровья. По словам чиновника, коронавирус добрался и до него.

— Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю! сообщил он подписчикам.⠀ Находясь на больничном, мэр Нефтекамская решил не тратить время зря. Он сообщил о поиске дополнительных возможностей для развития города, в том числе о поданной заявке на конкурс «Моя дорога». — Победа даст возможность выступить пилотной площадкой инициативного проектирования улично-дорожной сети совместно с Агентством стратегических инициатив, — отметил он.

