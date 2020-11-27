Мэрия Нефтекамска планирует подать в суд на «Победу» из-за силуэта пениса над городом

Мэрия Нефтекамска планирует подать в суд на «Победу» из-за силуэта пениса над городом

Вчера, 23:19ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: Скриншот с сайта Flightradar
Об этом пресс-секретарь нефтекамской администрации Адиль Набиуллин заявил изданию Life, сообщается в telegram-канале Life Shot.

Жители Нефтекамска поделились своим мнением об изображении в виде пениса, которое «нарисовали» в небе над городом пилоты авиакомпании «Победа» 11 ноября.

По данным Life Shot, большинство опрошенных жителей города посчитали обидным и неуместным данный авиаинцидент.

«Если бы это был пилот собственного самолёта, который совершал полёт над городом, то это было бы его личное дело. Тут же он вёз сотню пассажиров, и его манёвр мог быть причиной серьёзной аварии», - считает один из местных жителей.

В свою очередь, мэрия Нефтекамска всерьез рассматривает возможность обратиться в суд и добиться публичных извинений от авиакомпании за произошедшее.

- Со своей стороны мы считаем, что город Нефтекамск не заслуживает такого упоминания в СМИ. Наш город красив, уютен и гостеприимен. Данная информационная повестка негативно сказывается на имидже города. Жители города негативно и критично высказывались об этом в социальных сетях, - прокомментировал ситуацию начальник информационно-аналитического отдела администрации Нефтекамска Адиль Набиуллин.

Ранее Росавиация подготовила отчет об инциденте, заявив, что экипаж отступил от утвержденного плана полёта. Отмечалось, что на борту самолета, следовавшего из Москвы в Екатеринбург, находилось 102 пассажира. В документе также отмечено, что действия пилотов могли повлиять на безопасность перелёта. По данным Meduza, Росавиация обвинила в случившемся руководство авиакомпании.

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