Министры Башкирии продолжают исполнять новогодние желания жителей республики

Члены правительства Башкирии приняли участие в акции «Ёлка желаний», а рамках которой чиновники исполнят новогодние желания жителей республики с ограниченными возможностями здоровья. В этом году поступило более 450 писем, которые сейчас развешаны на ёлке в ГКЗ «Башкортостан».

17 декабря старт акции дал глава Башкирии Радий Хабиров. Ему предстоит исполнить желания 9-летнего Михаила Манулина, 15-летнего Романа Щекатурова и 65-летней Татьяны Буланкиной. Вчера к акции присоединились первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов, вице-премьеры Раиф Абдрахимов и Азат Бадранов, глава Минторговли Алексей Гусев, министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин, руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов, министр культуры РБ Амина Шафикова и глава Минпрома Александр Шельдяев. Все они пообещали исполнить заветные желания участников «Ёлки желаний».

