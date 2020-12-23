Министры Башкирии продолжают исполнять новогодние желания жителей республики

Министры Башкирии продолжают исполнять новогодние желания жителей республики

Вчера, 08:28ОбществоАнна КононоваPhoto: ГКЗ "Башкортостан"
Члены правительства Башкирии приняли участие в акции «Ёлка желаний», а рамках которой чиновники исполнят новогодние желания жителей республики с ограниченными возможностями здоровья. В этом году поступило более 450 писем, которые сейчас развешаны на ёлке в ГКЗ «Башкортостан».

17 декабря старт акции дал глава Башкирии Радий Хабиров. Ему предстоит исполнить желания 9-летнего Михаила Манулина, 15-летнего Романа Щекатурова и 65-летней Татьяны Буланкиной.

Вчера к акции присоединились первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов, вице-премьеры Раиф Абдрахимов и Азат Бадранов, глава Минторговли Алексей Гусев, министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин, руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов, министр культуры РБ Амина Шафикова и глава Минпрома Александр Шельдяев. Все они пообещали исполнить заветные желания участников «Ёлки желаний».

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