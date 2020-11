Россияне рассказали, где предпочитают проводить новогодние праздники.

Газета “Известия” сообщает, что больше половины опрошенных рассказали, что идеальным местом для встречи Нового года является дом. Причем, большинство россиян предпочитают проводить праздник в кругу семьи. Двадцать пять процентов респондентов заявили, что для них важно проводить новогодние каникулы за границей. Только шесть процентов россиян рассказали, что предпочитают проводить новогодние праздники в конкретных городах РФ.

