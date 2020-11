Специалисты провели исследования и установили, что в России женщины готовы жертвовать семьей ради карьеры.

Газета “Известия” сообщает, что в опросе принимали участие три тысячи россиян. Двадцать шесть процентов опрашиваемых сказали, что ставят на первое место карьеру, а семью - на второе. При этом женщин среди них оказалось двадцать семь процентов, а мужчин - двадцать три. Также у же сорок два процента опрошенных уточнили, что при приеме на работу руководство интересовалось планами на семью.

