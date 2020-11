В Пермском крае на 49 предприятиях не соблюдали меры профилактики коронавируса

Во время очередного рейда сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили 49 предприятий, где нарушались предписания ведомства по по борьбе с COVID-19.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу управления, большая часть нарушителей — индивидуальные предприниматели. С 16 по 19 ноября специалисты ведомства побывали на 57 предприятиях Суксунского, Кунгурского и Ординского районов, работающих в сфере общепита, торговли, связи и бытовых услуг. Так, на всех 22 предприятиях Суксунского района, где проходила проверка, их сотрудники не соблюдали противоэпидемические меры. В основном речь шла об отсутствии устройств, обеззараживающих воздух, запаса масок, графиков влажной уборки, дезинфекции и проветривания. Руководством предприятий не был организован «входной фильтр», результаты измерения температуры сотрудников не записывались в журнал, не применялись антисептики без вирулицидного действия, а на полу не было разметки, обозначающей социальную дистанцию в полтора метра. Предприятия, не соблюдающие меры профилактики, могу получить штраф.

