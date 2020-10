«Новые известия»: как предотвратить экологические проблемы в России

Журналисты издания «Новые известия» подготовили спецпроект, в рамках которого попытались выяснить, можно ли в России избежать экологических катастроф, создаваемых крупными предприятиями. Своими мнениями поделились федеральные эксперты.

По мнению авторов, больше всего от воздействия крупных предприятий страдает Урал. Ведь именно там сосредоточено больше всего полезных ископаемых, а следовательно, и предприятий, добывающих горные породы и нефть. Так, директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков считает, что в первую очередь проблема в отсутствии одинакового взгляда на разные субъекты хозяйственной деятельности. То есть нельзя по-разному относиться к кафе и крупным предприятиям. Для всех должен действовать единый закон. А вот председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что дело не в размере штрафов. Да и в целом владельцев крупных компаний они не пугают. Решить проблему может строгое соблюдение существующей нормы о приостановке деятельности предприятия до устранения всех нарушений. — Это единственная эффективная мера, которая может повлиять на ситуацию. Мы так уже делали. Одно предприятие в Челябинской области не имело вообще никаких фильтров и даже не стояло на учете, как объект негативного воздействия на окружающую среду. Но как только станки встали, руководство неожиданно зашевелилось, — отметил спикер. Напомним, ранее «Новые Известия» выпустили материал о том, как экологическая ситуация в России связана с протестным движением. Эксперты выделяют несколько категорий экологических проблем, которые можно назвать потенциально опасными. Среди них перечислены захоронения отходов высоких классов опасности, производств горнообогатительных и металлургических предприятий и создание радиоактивных отходов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter