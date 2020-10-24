«Новые известия»: как предотвратить экологические проблемы в России

— Это единственная эффективная мера, которая может повлиять на ситуацию. Мы так уже делали. Одно предприятие в Челябинской области не имело вообще никаких фильтров и даже не стояло на учете, как объект негативного воздействия на окружающую среду. Но как только станки встали, руководство неожиданно зашевелилось, — отметил спикер.