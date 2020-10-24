«Новые известия»: как предотвратить экологические проблемы в России

По мнению авторов, больше всего от воздействия крупных предприятий страдает Урал. Ведь именно там сосредоточено больше всего полезных ископаемых, а следовательно, и предприятий, добывающих горные породы и нефть.
Так, директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков считает, что в первую очередь проблема в отсутствии одинакового взгляда на разные субъекты хозяйственной деятельности. То есть нельзя по-разному относиться к кафе и крупным предприятиям. Для всех должен действовать единый закон.
А вот председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что дело не в размере штрафов. Да и в целом владельцев крупных компаний они не пугают. Решить проблему может строгое соблюдение существующей нормы о приостановке деятельности предприятия до устранения всех нарушений.
— Это единственная эффективная мера, которая может повлиять на ситуацию. Мы так уже делали. Одно предприятие в Челябинской области не имело вообще никаких фильтров и даже не стояло на учете, как объект негативного воздействия на окружающую среду. Но как только станки встали, руководство неожиданно зашевелилось, — отметил спикер.
Напомним, ранее «Новые Известия» выпустили материал о том, как экологическая ситуация в России связана с протестным движением. Эксперты выделяют несколько категорий экологических проблем, которые можно назвать потенциально опасными. Среди них перечислены захоронения отходов высоких классов опасности, производств горнообогатительных и металлургических предприятий и создание радиоактивных отходов.