Азербайджан отреагировал на письмо главы непризнанной НКР к Путину

Как сообщает NEWS.ru, об этом рассказал Турал Гянджалиев, в настоящее время возглавляющий азербайджанскую общину в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Арутюнян подвергает искажению не только исторические и политические факты, но и правовые.
«Заявления Арутюняна о карабахских царствах безосновательны и ложны», — сказал Гянджалиев. Он напомнил, что в 1805 году Кюрекчайский договор с Россией подписал карабахский хан, азербайджанец Ибрагим Халил-хан.
Он также отметил, что политика, которую в настоящее время проводит руководство Армении, сделала более миллиона человек вынужденными переселенцами.
«Я и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой ложью Армении и так называемого режима», — сказал Гянджалиев.
По его словам, богатое и культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе полностью разрушили во время армянской оккупации, разграбив в том числе и Русскую православную церковь в Шуше.
Глава непризнанной НКР ранее обращался к российскому лидеру с просьбой помочь в урегулировании карабахского конфликта.
Напомним, что боевые столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября этого года. Президент Азербайджана открыто обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и армейских позиций, отметив, что это происходит не в первый раз.
Конфликт между двумя странами длится 30 лет. По итогам двухлетней Карабахской войны, закончившейся в 1994 году, под оккупацией оказалось около 20% азербайджанской территории, которую контролирует самопровозглашённая Нагорно-Карабахская Республика. При этом там на ротационной основе располагаются военные из Армении, что официальный Ереван не скрывает.
Представители многих стран выступают за мирное решение вопроса и считают, что эти земли принадлежат Азербайджану.