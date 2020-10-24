Азербайджан отреагировал на письмо главы непризнанной НКР к Путину

Азербайджан отреагировал на письмо главы непризнанной НКР к Путину

Вчера, 18:04ОбществоPhoto: wikimedia.org
Письмо, отправленное главой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном президенту России Владимиру Путину, назвали нарушением этических норм.

Как сообщает NEWS.ru, об этом рассказал Турал Гянджалиев, в настоящее время возглавляющий азербайджанскую общину в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Арутюнян подвергает искажению не только исторические и политические факты, но и правовые.

«Заявления Арутюняна о карабахских царствах безосновательны и ложны», — сказал Гянджалиев. Он напомнил, что в 1805 году Кюрекчайский договор с Россией подписал карабахский хан, азербайджанец Ибрагим Халил-хан.

Он также отметил, что политика, которую в настоящее время проводит руководство Армении, сделала более миллиона человек вынужденными переселенцами.

«Я и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой ложью Армении и так называемого режима», — сказал Гянджалиев.

По его словам, богатое и культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе полностью разрушили во время армянской оккупации, разграбив в том числе и Русскую православную церковь в Шуше.

Глава непризнанной НКР ранее обращался к российскому лидеру с просьбой помочь в урегулировании карабахского конфликта.

Напомним, что боевые столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября этого года. Президент Азербайджана открыто обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и армейских позиций, отметив, что это происходит не в первый раз.

Конфликт между двумя странами длится 30 лет. По итогам двухлетней Карабахской войны, закончившейся в 1994 году, под оккупацией оказалось около 20% азербайджанской территории, которую контролирует самопровозглашённая Нагорно-Карабахская Республика. При этом там на ротационной основе располагаются военные из Армении, что официальный Ереван не скрывает.

Представители многих стран выступают за мирное решение вопроса и считают, что эти земли принадлежат Азербайджану.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы