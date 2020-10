Азербайджан отреагировал на письмо главы непризнанной НКР к Путину

Письмо, отправленное главой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном президенту России Владимиру Путину, назвали нарушением этических норм.

Как сообщает NEWS.ru, об этом рассказал Турал Гянджалиев, в настоящее время возглавляющий азербайджанскую общину в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Арутюнян подвергает искажению не только исторические и политические факты, но и правовые. «Заявления Арутюняна о карабахских царствах безосновательны и ложны», — сказал Гянджалиев. Он напомнил, что в 1805 году Кюрекчайский договор с Россией подписал карабахский хан, азербайджанец Ибрагим Халил-хан. Он также отметил, что политика, которую в настоящее время проводит руководство Армении, сделала более миллиона человек вынужденными переселенцами. «Я и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой ложью Армении и так называемого режима», — сказал Гянджалиев. По его словам, богатое и культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе полностью разрушили во время армянской оккупации, разграбив в том числе и Русскую православную церковь в Шуше. Глава непризнанной НКР ранее обращался к российскому лидеру с просьбой помочь в урегулировании карабахского конфликта. Напомним, что боевые столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября этого года. Президент Азербайджана открыто обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и армейских позиций, отметив, что это происходит не в первый раз. Конфликт между двумя странами длится 30 лет. По итогам двухлетней Карабахской войны, закончившейся в 1994 году, под оккупацией оказалось около 20% азербайджанской территории, которую контролирует самопровозглашённая Нагорно-Карабахская Республика. При этом там на ротационной основе располагаются военные из Армении, что официальный Ереван не скрывает. Представители многих стран выступают за мирное решение вопроса и считают, что эти земли принадлежат Азербайджану.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter