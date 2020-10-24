Азербайджан отреагировал на письмо главы непризнанной НКР к Путину

Конфликт между двумя странами длится 30 лет. По итогам двухлетней Карабахской войны, закончившейся в 1994 году, под оккупацией оказалось около 20% азербайджанской территории, которую контролирует самопровозглашённая Нагорно-Карабахская Республика. При этом там на ротационной основе располагаются военные из Армении, что официальный Ереван не скрывает.