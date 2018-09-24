Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии водитель за четыре месяца нарушил правила дорожного движения 79 раз
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%93%d0%b0%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%ba

В Башкирии водитель за четыре месяца нарушил правила дорожного движения 79 раз

Сегодня, 18:09ОбществоРустэм Башкирцев
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин