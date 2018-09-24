В Башкирии водитель за четыре месяца нарушил правила дорожного движения 79 раз

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем личном блоге рассказал о «рекордсмене» по нарушениям ПДД:

- На днях в Гафурийском районе сотрудниками ГИБДД задержан 26-летний местный житель, в какой-то мере «рекордсмен» по накоплению штрафов за максимально короткий промежуток времени: база показала 79 нарушений ПДД.

Нарушения были зафиксированы с апреля по июль. Четырнадцать раз сотрудники ГИБДД указывали молодому водителю на нарушение требований к светопропускаемости стекол, 65 раз он за рулем своей «Приоры» попал в объектив «Кречетов» за превышение скорости.