Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока

Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока
Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока
Вчера, 15:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Александра Булушева
Новости с объекта и впечатляющие фотографии опубликовал в своем телеграм-канале министр транспорта Башкирии Александр Булушев 24 августа.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев поделился в своем телеграм-канале отличными новостями для всех уфимцев и гостей столицы. Восточный выезд Уфы, один из самых масштабных проектов Башкирии, готов более чем наполовину, а именно на 53%. мало того, генподрядчик объекта озвучил настоящую сенсацию — строительство Восточного выезда вероятнее всего завершится на год раньше изначально запланированного срока — до конца следующего 2023 года.

Напомним, что минувшей весной глава Башкирии высказывал вполне резонные опасения о том, что темпы строительства объекта могут замедлиться по ряду понятных экономических причин. Однако этого не произошло в марте Восточный выезд Уфы готов более чем на треть, а именно на 38%. Тогда же Радий Хабиров уточнил, что все работы на объекте производятся в срок, согласно графику, однако тогда же глава заявил о необходимости повторно провести экспертизу стоимости проекта.

Примечательно, что прогноз Булушева по сдаче объекта раньше срока в сентябре 2021 года предсказывал Радий Хабиров.

Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.Радий Хабиров в сентябре 2021 года

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы