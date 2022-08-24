Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев поделился в своем телеграм-канале отличными новостями для всех уфимцев и гостей столицы. Восточный выезд Уфы, один из самых масштабных проектов Башкирии, готов более чем наполовину, а именно на 53%. мало того, генподрядчик объекта озвучил настоящую сенсацию — строительство Восточного выезда вероятнее всего завершится на год раньше изначально запланированного срока — до конца следующего 2023 года.
Напомним, что минувшей весной глава Башкирии высказывал вполне резонные опасения о том, что темпы строительства объекта могут замедлиться по ряду понятных экономических причин. Однако этого не произошло в марте Восточный выезд Уфы готов более чем на треть, а именно на 38%. Тогда же Радий Хабиров уточнил, что все работы на объекте производятся в срок, согласно графику, однако тогда же глава заявил о необходимости повторно провести экспертизу стоимости проекта.
Примечательно, что прогноз Булушева по сдаче объекта раньше срока в сентябре 2021 года предсказывал Радий Хабиров.
Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.Радий Хабиров в сентябре 2021 года