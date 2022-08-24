Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока

Напомним, что минувшей весной глава Башкирии высказывал вполне резонные опасения о том, что темпы строительства объекта могут замедлиться по ряду понятных экономических причин. Однако этого не произошло в марте Восточный выезд Уфы готов более чем на треть, а именно на 38%. Тогда же Радий Хабиров уточнил, что все работы на объекте производятся в срок, согласно графику, однако тогда же глава заявил о необходимости повторно провести экспертизу стоимости проекта.