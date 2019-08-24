Митинг-концерт на проспекте академика Сахарова посетили 100 тыс. человек

Ранее официальный интернет-ресурс мэра Москвы сообщал, что праздник в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова по данным на 14:00 посетило свыше 70 тысяч человек, передает mskagency.

В митинге-концерте участвуют российские артисты, знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, представители науки и общественники.