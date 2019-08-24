Митинг-концерт на проспекте академика Сахарова посетили 100 тыс. человек

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Количество участников митинга-концерта, посвященного 350-летию российского флага на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тысяч человек. По словам организаторов мероприятия, таковыми оказались итоги подсчета числа пришедших на рамках металлодетекторов.
Ранее официальный интернет-ресурс мэра Москвы сообщал, что праздник в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова по данным на 14:00 посетило свыше 70 тысяч человек, передает mskagency.
В митинге-концерте участвуют российские артисты, знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, представители науки и общественники.
В качестве инициаторов митинга-концерта выступили московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», а также Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Подмосковья.
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