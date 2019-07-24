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Пособие по уходу за детьми повысят с 1 января следующего года
24 июля, 21:09Общество
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Депутаты Государственной думы приняли закон об увеличении объема пособий по уходу за детьми для семей, в которых доходы родителей не выше двух прожиточных минимумов.
Согласно новым законодательным коррективам, ежемесячные выплаты за рождение и усыновление первого или второго ребенка вырастут до двойного объема прожиточного минимума. Об этом 24 июля сообщило издание RT.
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