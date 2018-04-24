В Уфе открылся третий фитнес-клуб федеральной сети MetroFitness

Пожалуй, таким доступным спорт еще никогда не был! Говорят, здоровье не купишь. Это действительно так, потому что всем нам здоровье дается один раз при рождении и совершенно бесплатно. А вот все остальное – сохранить здоровье, приумножить его, стать талантливым скульптором собственного красивого тела – это уже все-таки стоит денег.

А в нашем случае, это можно сделать практически даром. Ну, посудите сами, 4000 в год – где вы еще видели такие цены? Даже не пытайтесь вспомнить – пожалуй, больше нигде.

Для полноценного фитнес-клуба, в котором есть абсолютно все, что нужно для занятия спортом и поддержания физической формы, это действительно немного. Именно такой политики придерживается сеть фитнес-клубов MetroFitness.

В минувшую субботу, 21 апреля, состоялось открытие третьего в Уфе фитнес-клуба этого спортивного семейства. Недавно спортивных жителей столицы порадовали открытием новых спортивных заведений в Зеленой Роще на улице Менделеева, 137 в «Иремеле» и в Сипайлово на улице Гагарина, 1/3.

Теперь и в Черниковке в новом здании на улице Космонавтов, 12 у всех желающих есть прекрасная возможность приобщится к спорту, активному и здоровому образу жизни. Причем, что интересно и важно, по своей клубной карте вы можете заниматься спортом в любом из этих клубов, причем, круглосуточно.

Фото: Евгений Соколов

Но и это еще не все. Имея карту MetroFitness, купленную в Уфе, вы можете заниматься спортом в фитнес-клубе сети в любом из 14 городов, где представлен бренд «MetroFitness», будь то Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пермь, всего 31 клуб, включая уфимский. Кстати, скоро у нас откроется четвертый спортклуб. Так что теперь проблема отсутствия спорта в командировке решена!

А этот запах свежего железа! Входя в только что открывшийся клуб, он чувствуется сразу. Если кто подумал, что автор сошел с ума, то это не совсем так, точнее, совсем не так. Тот, кто активно занимается спортом, вполне понимает, о чем речь.

Блестящие хромированные грифы, новенькие гантели, лежащие на стойке в строевом порядке, пирамида красочных блинов – это своеобразный ни с чем не сравнимый кайф, знакомый любому спортсмену.

В зоне свободных весов нового спортклуба MetroFitness на Космонавтов, 12 есть все для правильной накачки мышц – набор гантелей, штанг, скамейки, стойки для приседаний и жима со штангой, блоки, тренажеры для проработки мышц рук, ног, спины… Зачем я все это перечисляю? Там есть все!

Наверное, все уже знают, что для здоровья в день нужно проходить 5-10 тысяч шагов. Конечно, не всегда это получается сделать, обычно мы вечно торопимся по делам, поэтому передвигаемся по городу на машинах и автобусах.

Зато потом все отлично можно наверстать в зале кардиотренировок на степперах, беговых дорожках всемирно известного бренда спортивного оборудования.

В спортклубе MetroFitness проводятся более 20 видов групповых занятий в неделю. Особенно приятно заниматься в просторном светлом зале групповых программ с панорамными окнами от потолка и почти до пола. Красота!

Кстати, в спортклубе установлены современные системы вентилирования и кондиционирования, поэтому во всех залах всегда чистый свежий воздух.

Фото: Евгений Соколов

Что само приятное после добросовестной тренировки? Правильно – расслабиться в сауне. В новом спортклубе почти по-домашнему оформленные душевые кабинки, светлая и, самое главное, просторная раздевалка с большими шкафчиками.

Открытие нового спортклуба сети MetroFitness для всех жителей Черниковки стал настоящим спортивным праздником с развлекательной программой и розыгрышем призов. Причем, призы были очень неплохие!

Правда, иногда за них нужно было побороться по-настоящему, точнее, померяться силой. Чтобы получить месячную карту нужно было дольше всех на вытянутой руке продержать пудовую гирю. А это ни много ни мало, 16 килограммов. Для неподготовленного человека нагрузка немалая. Тем не менее, победителю удалось больше минуты держать пуд железа на вытянутой руке. Зато теперь он целый месяц сможет бесплатно качать вторую руку.

А вот уфимку, которой досталась годовая карта, решили не мучить сложными физическими нагрузками. Она заслуженно победила в конкурсе репостов.

Фото: Евгений Соколов

О компании:

MetroFitness – это быстро растущая сеть фитнес-клубов, насчитывающая на сегодняшний день 31 клуба. Бренд представлен представлена в следующих городах: Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Курган, Тюмень, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Нижний Тагил, Казань, Омск, Новосибирск, Санкт Петербург.

Преимущества клуба:

Демократичная ценовая политика, которая делает фитнес доступным для каждого от студента до пенсионера; Круглосуточный график работы; Большое количество услуг; Более 20 групповых направлений в неделю; Возможность заниматься во всех клубах сети по одной карте; Высококвалифицированный тренерский состав; Транспортная доступность, наличие парковочных мест.