Уфимец выиграл автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей

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Лотерейный билет за 500 рублей оказался выигрышным.
Уфимец выиграл автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».
Итоги специальной акции лотереи «Гослото «6 из 45» был подведены вчера, 23 апреля.
Житель Уфы купил лотерейный билет за 500 рублей в период со 2 по 22 апреля. Теперь он сможет либо забрать свой автомобиль, либо получить его денежный эквивалент.
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