Уфимец выиграл автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей

Уфимец выиграл автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».

Житель Уфы купил лотерейный билет за 500 рублей в период со 2 по 22 апреля. Теперь он сможет либо забрать свой автомобиль, либо получить его денежный эквивалент.