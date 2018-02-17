Уфимец выиграл в гослотерею больше 26 млн рублей

Счастливчик приобрел свой билет всего за 480 рублей.

Сегодня, 17 февраля, стало известно, что житель Уфы стал обладателем фантастического выигрыша в 26 млн рублей в гослотерее «% из 36». Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

По уточненным данным, мужчина угадал в лотерее пять чисел.

- Приз на сумму более 26 млн рублей был разыгран в 8019-м тираже лотереи "Гослото "5 из 36". Свой билет стоимостью 480 рублей победитель приобрел в розничной точке Уфы. Общая сумма выигрыша по билету составила 26 млн 38 тыс. рублей, - говорится в официальном сообщении на сайте гослотереи.

Изв5стно, что в счастливом билете было заполнено шесть полей, но удача выпала в очень узком диапазоне цифр (14, 17, 26, 11, 23 + 3). При –том счастливы уфимец не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа.