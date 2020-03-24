Мишустин поручил усилить ответственность за нарушение карантина
24 марта, 22:27ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, необходимо усилить ответственность за нарушение карантинного режима в условиях борьбы с распространением коронавируса.
Он сказал об этом после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением опасного заболевания, сообщает газета «Известия».
Поручение Мишустина уже опубликовано на сайте правительства. Оно адресовано в первую очередь МВД, Минюсту и Минэкономразвития.
Документ также предполагает участие ряда органов исполнительной власти. Отмечается, что ужесточение ответственности будет касаться как физических, так и юридических лиц.
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