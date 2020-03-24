Мишустин поручил усилить ответственность за нарушение карантина

Он сказал об этом после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением опасного заболевания, сообщает газета «Известия».

Поручение Мишустина уже опубликовано на сайте правительства. Оно адресовано в первую очередь МВД, Минюсту и Минэкономразвития.