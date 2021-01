«Вне морали». Как уфимская художница заставила всех говорить о современном искусстве

Травля уфимской художницы Алены Савельевой возобновила дискуссию в обществе о «свободе искусства», «границах дозволенного» и «оскорбленных чувствах». Вспоминаем хронологию событий и вместе с искусствоведами ищем границы.

Сразу после новогодних каникул общественность всколыхнула новость об «эротических рисунках с башкирами» уфимской художницы Алены Савельевой. Она опубликовала их еще в декабре прошлого года на свой странице в фейсбук, но известно широкой публике о них стало совсем недавно. Photo: Алёна Савельева Общество сразу разделилось на два лагеря. Одни ее яро осуждали, заявляя о том, что своей «мазней» она оскорбила весь башкирский народ. Другие обвиняли оппонентов в «дремучести» и «дикости» отстаивая право художницы заниматься творчеством. Постепенно история вышла за пределы республики. Свое отношение к творчеству Савельевой начали высказывать известный в стране люди. Так например Сергей Стилавин заявил о том, что в настоящее время идет процесс разрушения в людях уважения к основам жизни, традициям. — Если ты ржёшь над собственной культурой, то утрачиваешь её как опору — ты становишься человеком без нации и традиции, болтаешься в глобальной проруби вместе с другими такими же кусками,написал в соцсетях ведущий. Photo: Алёна Савельева Вместе с развитием дискуссии о творчество Савельевой ей стали поступать угрозы и она была вынуждена обратиться с заявлением в полицию. Известная блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак снялась в фотосессии в поддержку художницы. На ней она предстала обнаженной используя элементы башкирского национального костюма. — На самом деле происходит что-то страшное, и если мы не будем обращать на это внимание, то превратимся в Сирию, Палестину, Ирак. Экстремизм не имеет национальности и религии, его цель — создать раскол в обществе. Я этого не хочу,объяснила свою позицию Тригубчак. Свою оценку высказал и глава региона, назвав работы Савельевой «довольно оскорбительными». — Моё мнение — это по-скотски. Это глубокое оскорбление. Я цензурой не занимаюсь, Бог судья этому человеку, но национальные отношения — очень тонкая грань. Кто этого не понимает, тут не достоин сидеть. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо. Поэтому попрошу быть аккуратнее с этими вещами,сказал Хабиров. Позднее Радий Хабиров, на заседании Общественной палаты Башкортостана осудил травлю, которой подверглась художница, отметив, что «если за видение мира таким образом мы начнем глаза выкалывать и пальцы отрубать, не туда мы пойдем». Сама Савельева в разговоре с Mkset заявила, что не ожидала такого эффекта, однако намерена продолжить заниматься творчеством. Photo: Алёна Савельева — Я, конечно, на время, пока люди успокоятся, закрыла свои страницы [в соцсетях], но я, сама того не желая, вскрыла крупную проблему в Башкирии, — объясняет художница. Это показатель того, что здесь есть мощный нерешенный вопрос, — в 2021 году такая реакция?! Это как 19-й век. Я думала, что «Девушки с шихана», — это последняя работа в серии, но раз поднялась такая волна, придётся ещё придумывать, — заявила Савельева В социальных сетях продолжает набирать обороты флешмоб, с публикацией художественных работ традиционного направления. Худсовет В минувший четверг, 21 января, депутаты Курултая провели круглый стол с деятелями искусства «Духовная культура современного общества. Проблемы и противоречия развития». Участие в нем было ограничено: не смотря, на то что свое желание изъявило 80 человек, допустили до мероприятия только девять. Не пригласили на него и саму художницу. Кинорежиссер Булат Юсупов во время обсуждении, заявил что увидел в разгоревшейся дискуссии признаки «зарождающегося гражданского общества». Поддержал Савельеву и художник Расих Валеев. — Если есть желание продолжать свою этнокультуру, это прекрасно. Но, с другой стороны, если мы современной жизнью жить не будем, это будет резервация американских индейцев. Там сидят они в своих национальных костюмах, и у них нет развития,— цитирует слова Валеева «Ъ-Уфа». Photo: Алёна Савельева Однако, большинство участников импровизированного «худсовета» осудили ее деятельность, снабжая свою речь красноречивыми эпитетами. Так искусствовед, заместитель директора музей имени Нестерова назвала Алену Савельеву «несчастной женщиной», «[человеком] духовно не развитым, не образованным», и обвинила ее в том, что она «смог[ла] поднять руку на то, что является сакральным». Работы Савельевой начали сравнивать с французским сатирическим журналом Charlie Hebdo и напоминать о последствиях, которые ее могут коснуться. Напомним, издания опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию ворвался террорист и расстрелял десять сотрудников журнала. Так было всегда В России не редки случаи, когда казаки, православные активисты и просто неравнодушные люди устраивали погромы выставок, срывали показы спектаклей или кинопоказов, жаловались в правоохранительные органы, аргументируя свои действия тем, что были «оскорблены их религиозные чувства или их самоидентичность». Photo: Алёна Савельева Художник и теоретик искусства Анатолий Осмоновский объясняет, что подобное происходит не впервые и напоминает о случае с древнегреческим скульптором Фидием. Афиняне были разгневаны, когда узнали, что скульптор придал древнегреческой богине Афине облик своей любовницы. Когда Микеланджело «сдавал свою работу» Папе Римскому, тот был в ярости, потому что на потолке Сикстинской капеллы Иисус и другие персонажи были изображены обнаженными. В последствии им были дорисованы драпировки и лишь в конце ХХ века, работа мастера приобрела первозданный вид. — Искусство не имеет никакого отношения к законам морали. Как и наука. Разве что в медицине существует кодекс. А что касается науки абстрактной, то у нее моральных законов нет: это личный выбор ученого — заниматься или не заниматься созданием атомной бомбы. То же и в искусстве. Оно вне морали. Оно от морали открепилось еще в XVII веке. Художник выбирает сам. Если искусство не связано с человеческим телом — не перформанс, например, — это работа с образами, какие тут могут быть запреты? Никаких!подчеркнул Осмоновский По мнению основательницы центра современного искусства «Винзавод» Софьи Троценко Современное искусство, как любое другое это форма самовыражения, особенный художественный язык, способ донести свою точку зрения на происходящие в мире процессы. Историк и художник Георгий Литичевский считает, что тот кто хочет быть оскорбленным найдет повод для того, чтобы себя такимпочувствовать. По мнению художника, дело не в работах, а в тех кто их смотрит и их психике. — Если художники будут думать обо всех желающих оскорбиться, им придется связать себе руки, — говорит историк, однако отмечает, что для «считывания» произведения искусства необходима определенная подготовка. Photo: Алёна Савельева Литичевский соглашается с Осмоновским заявляя, что мораль не может диктовать какие темы освещать в искусстве, а от каких стоит отказаться. А самым простым решением в подобных ситуациях он считает просто отказ недовольных зрителей от просмотра объекта ненависти. — Да, есть запреты в разных культурах на изображение чего-то или кого-то, но эти запреты условны и рассчитаны на определенную группу людей. Если мы будем все их держать в голове, то окажется, что ничего нельзя изображать, кроме орнаментов,объясняет Литичевский.

