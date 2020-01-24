Температура в Москве побила минусовой рекорд с начала зимы

Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра РФ, сообщает газета «Известия».

Базовая Московская метеостанция расположена на ВДНХ.

Минимальная температура в Подмосковье в минувшую ночь была отмечена в ПГТ Черусти. Она составила -9,6 градусов Цельсия.