Температура в Москве побила минусовой рекорд с начала зимы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На базовой метеостанции Москвы в ночь с 23 на 24 января была зафиксирована самая низкая температура за текущую зиму: -6,8 градусов Цельсия.
Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра РФ, сообщает газета «Известия».
Базовая Московская метеостанция расположена на ВДНХ.
Минимальная температура в Подмосковье в минувшую ночь была отмечена в ПГТ Черусти. Она составила -9,6 градусов Цельсия.
Согласно прогнозам, 24 января в столице пройдут осадки в виде снега, дождя, а также мокрого снега. Днём температура составит от +1 до +3 градусов Цельсия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей